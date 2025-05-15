Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gastronomi turizmini canlandırmak ve geleneksel lezzetleri tanıtmak amacıyla düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali", 29 Mayıs’ta başlayacak. Festivalde bin 800’ün üzerinde yenilebilir ot ve lezzet tanıtılacak.

Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi alanında gerçekleşecek festival, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak. Festivale katılmak isteyenler, başvurularını Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden 25 Mayıs Pazar gününe kadar yapabilecek.

Bin 800’ün üzerinde yenilebilir ot ve lezzet

Bin 800’ün üzerinde yenilebilir otun ve lezzetin tanıtılacağı festivalde, "Yabani Otların Keşfi", "En Lezzetli Ot Yemeği Yarışması", "En Lezzetli Otlu Tatlı Yarışması", "Bitki Çayı Demleme Yarışması", canlı mutfak atölyeleri ve söyleşiler gibi birçok renkli etkinlik yer alacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, "Samsun’umuzun gastronomi turizminde de adından söz ettirmesini istiyoruz. Bu anlamda düzenlenen Yöresel Ot Yemekleri Festivali, şehrimizin zengin mutfağını tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından çok önemli. Tüm hemşehrilerimizi bu gastronomi şölenine davet ediyorum" dedi.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, OKA, Anadoludakiler ve Samsun Turizmciler Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek.