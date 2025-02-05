Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı projeleri kapsamında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmalarını başarıyla tamamladı. 3 gün boyunca gece-gündüz yoğun bir çalışma gerçekleştiren SASKİ ekiplerince bu süreçte, yolun altına bin 200 mm çapında beton borular kullanılarak kanalizasyon hattı döşendi, içme suyu hattı için de 600 mm çapında borular yerleştirildi.

Samsun-Sinop karayolu güzergahındaki mahallelerin kanalizasyon şebekelerini ana kolektör hattına bağlamak amacıyla SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde de, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca trafiğin kontrollü bir şekilde sağlanarak beton ve çelik boruların yerleştirildiği bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmanın bir diğer önemli adımı ise deniz suyunun gelmesini engellemek için zemine çelik palplanş bariyerler çakılması oldu. SASKİ ekiplerinin gece gündüz süren yoğun çalışmaları sayesinde, karayolundaki altyapı geçişi 3 günde bitirildi.

"Altyapıda daha güçlü sistem oluşturuyoruz"

Projenin şehrin altyapı sistemini iyileştirme ve uzun vadeli sürdürülebilir çözümler üretme amacı taşıdığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu çalışmanın bölgedeki altyapıyı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Başkan Doğan, "Şehrimizin altyapı sorunlarını tek tek çözerek, daha güçlü bir sistem oluşturuyoruz. Atakum ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle, Samsun-Sinop Karayolu üzerindeki altyapı geçişlerini başarıyla tamamladık. Şimdi de yolu asfaltlayarak trafiğe açacağız. Şehrimizi daha ileri taşımak adına ilgili tüm birimlerimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz" dedi.