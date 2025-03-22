Samsun’da protokol, öğrencilerle birlikte Nevruz ateşi yaktı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Tavlı, iftarın ardından AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, protokol üyeleri, özel gereksinimli çocuklar, aileleri ve Türk dünyasının dört bir köşesinden gelerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) eğitim gören öğrencilerle birlikte Nevruz etkinliğine katıldı. Protokol, öğrencilerle birlikte Nevruz ateşi yaktı, demir dövdü. Kutlamalar kapsamında, doğum günü 21 Mart olan Özbekistanlı öğrenci Nevruz Burieva için de pasta kesilerek doğum günü kutlandı.

Nevruz Bayramı’nın birlik ve beraberliği simgelediğini belirten Vali Orhan Tavlı, "Tüm bereketiyle baharın geldiğinin müjdecisi olan Nevruz’un yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyor, aziz milletimizle birlikte gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin ve komşularımızın 21 Mart Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyoruz" dedi.