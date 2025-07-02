Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın ilk 6 ayından itibaren orman ve anız yangınlarına karşı mücadele kapsamında 13 orman, 250 anız olmak üzere toplam 263 orman ve anız yangınına müdahale ederek olması büyük felaketlerin önüne geçti.

Samsun İtfaiyesi, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine karşı teyakkuzda. Bu kapsamda itfaiye ekipleri hem kırsal alanlarda, hem de kent merkezinde ocak ayından bu zamana kadar çıkan 13 tanesi orman yangını, 250 tanesi anız yangını olmak üzere 263 orman ve anız yangınına hızlı ve etkin şekilde müdahale etti. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde alevlerin yerleşim yerlerine veya geniş doğal alanlara sıçraması engellendi, çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehlikeler bertaraf edildi.

İtfaiye ekiplerinden uyarı

Ekipler, özellikle tarım alanlarında kontrolsüz şekilde yakılan anızların ciddi çevresel tahribata ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Bilinçsizce yakılan ateşlerin sadece toprağın verimini düşürmekle kalmadığını aynı zamanda geniş alanlara yayılabilecek yangınlara davetiye çıkardığını vurgulayan yetkililer, bu konuda vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı. Yetkililer ayrıca ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve cam şişe gibi yanıcı etkisi olan atıkların doğaya bırakılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.