SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı’nda(İRAP) yer alan toplam 649 eylemden 253 adedinin yüzde 100’ünün tamamlandığını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri ile birlikte; 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın başkanlığında, AFAD Başkanı Okay Memiş, 81 il valisi ve 81 İl İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen İRAP değerlendirme konulu toplantıya katıldı. Aktaş’ın ve Memiş’in hitaplarının ardından il düzeyinde Samsun Valisi Tavlı başkanlığında, Samsun İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımıyla devam eden toplantıda Samsun İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda yer alan kurumlar tarafından Samsun’da yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı ile ilgili sunum gerçekleştirilerek değerlendirmeler yapıldı.

İl Afet Risk Azaltma Planı 649 eylemden 253’ü tamamlandı

7 Ocak 2021 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren İRAP; deprem, heyelan, sel/taşkın ve yangın afetleri olmak üzere 4 afet masasından teşkil edildi. 1 amaç 12, hedef ve 649 eylemden oluşan Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı’nda 61 farklı kurum/kuruluşumuz, bu eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu. Bu plan kapsamında 222 adet taşkın/sel eylemi, 143 adet deprem eylemi, 122 adet heyelan eylemi, 78 adet yangın eylemi ve 83 adet tüm afetleri kapsayan eylem yer alıyor. Bugün itibariyle toplam 649 eylemden 253 adedi yüzde 100 tamamlanmış durumda. Devam eden eylem çalışmalarının da tamamlanmasıyla Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı ilerleme yüzdesinin artması ve Samsun özelinde hedeflenen risk azaltma faaliyetlerine katkı sağlaması amaçlanıyor. Gerçekleştirme dönemi 2021-2025 olarak planlanan Samsun İl Risk Azaltma Planı kapsamında 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 649 eylemin tamamının yüzde 100 olarak bitirilmesi hedeflenirken, çalışmalar da bu doğrultuda devam ettiriliyor.

Toplantıda bir açıklama yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarında en önemli gördüğümüz hususlar olan; vatandaşlarımızda afet riski azaltma bilincinin artırılması, farkındalık çalışmalarının artırılması, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle bu afet riskini azaltma çalışmalarının etkili bir şekilde sonuçlandırılması, bu çalışmaların süreç içerisinde devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın maruz kaldıkları afetlerden en az şekilde etkileneceği bir ortamın oluşturulması konularında çalışmalar tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ekipman ve personel desteğiyle yürütülmektedir. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda gerek AFAD gönüllülerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız, başta Büyükşehir Belediyemiz, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve yerel yönetimler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tavlı ayıca deprem, sel/taşkın, yangın, heyelan gibi afetlere hazırlıklı olmak için Samsunlu hemşehrilerinden yetkili kurumların uyarılarını dikkate alarak bireysel tedbirlerini gözden geçirmelerini ve her an her türlü afetlere karşı hazırlıklı olmalarını rica etti.