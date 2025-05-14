Samsun İl Su Kurulu 2025 Yılı Toplantısı, Samsun Valiliği ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Karaaslan, "Su Verimliliği Seferberliği"ni hem ülke hem de dünya gündemine taşıyarak, tüm kesimlerin temiz su kaynaklarından faydalanması için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

"Ortak akıl ve iş birliğiyle sürdürülebilirlik sağlanıyor"

Toplantıda söz alan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Ensar Yılmaz, İl Su Kurullarının, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Yılmaz, "Toplantılarda su verimliliği, kuraklıkla mücadele, iklim değişikliğine uyum ve illere özgü stratejiler değerlendirilmektedir. Ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğiyle sürdürülebilir politikalar geliştirilmektedir" diye konuştu.

Su Verimliliği Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Karaaslan ise su yönetiminde yerel aktörlerin sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Kızılırmak Havzası’ndaki su kaynaklarının korunması, su verimliliği, tarımsal sulama, su kirliliği ve altyapı yatırımları gibi konular toplantının ana gündemini oluşturuyor. İl Su Kurulları; suyun verimli kullanılması, kuraklıkla mücadele ve altyapı yatırımlarının koordinasyonu konularında kritik bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen ‘Su Verimliliği Seferberliği’ni hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gündemde tutmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ise suyun sürdürülebilir kalkınma ve ekolojik denge açısından vazgeçilmez olduğuna dikkat çekerek, "Su kaynaklarımız üzerindeki baskılar her geçen gün artıyor. Bu nedenle İl Su Kurullarının etkin çalışması ve tüm paydaşların sürece aktif katılımı büyük önem taşımaktadır" dedi.

Toplantı kapsamında Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Karaaslan tarafından "Kızılırmak Havzası Nehir Havza Yönetim Planları", Su Yönetimi Uzmanı Hümeyra Bahçeci tarafından "İklim Değişikliği ve Su Verimliliği", İnşaat Mühendisi Ela Doğanay tarafından ise teknik sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantı, 2024 Yılı İl Su Kurulu kararlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.