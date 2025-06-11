Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunu(MYO) ziyaret ederek okulun gelişimine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Aydın, final sınavlarında başarılar dileyerek destek mesajı verdi.

Ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir ile akademik ve idari personel de katıldı. Heyet, öğretim elemanları ve öğrencilerin taleplerini dinleyerek çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Rektör Aydın, MYO’nun bölgesel kalkınma ve mesleki eğitim açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, okulun hedeflerine ulaşması için gereken adımların planlandığını ifade etti. Ziyaret kapsamında sınıfları da dolaşan Aydın, öğrencilerle sohbet etti ve sınav sürecinde moral verdi.

Ziyaret, yapılacak çalışmaların belirlenmesiyle sona erdi.