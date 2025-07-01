Samsun Büyükşehir Belediyesi, restoran ve halk ekmek hizmetlerinin ardından şimdi de üreticiyle tüketiciyi buluşturacak "Samsun Market"i açıyor. Yerli üreticiler ve kooperatiflerin ürünlerinin satılacağı market, 2 Temmuz Çarşamba günü kapılarını açacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projeleri hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehirde bir ilke daha imza atarak "Samsun Market"i hizmete sunuyor. Market, kadın kooperatifleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından üretici kooperatiflerin ve Samsun’daki yerli üreticilerin toplam 550 kalem ürününü vatandaşlarla buluşturacak.

Doğal ve uygun fiyatlı ürünler satışta olacak

Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Sokak No:49’da, Çiftlik Otoparkı’nın üst katında yer alan Samsun Market, 2 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 09.00–21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market, kaliteli ve doğal ürünlerin uygun fiyatla Samsunlulara sunulacağı bir sosyal dayanışma noktası olacak.

Başkan Doğan’dan açılış öncesi ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, açılış öncesi market alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Samsun Market’in hem üreticiye hem de tüketiciye katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Doğan, "Her alanda üreticilerimizi desteklerken hemşehrilerimizin de yanında olmayı sürdürüyoruz. Üretimde verdiğimiz desteği, satışta da sürdürerek çiftçilerimizin ve kooperatiflerimizin ürettiklerini vatandaşlarımızla doğrudan buluşturacağız. Samsun Market bu anlamda önemli bir boşluğu dolduracak" dedi.

"Şehrimize hayırlı olsun"

Başkan Halit Doğan, "Yerli üretici ve kooperatiflerimizin destekleneceği, hemşehrilerimizin kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyata satın alabileceği marketimiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.