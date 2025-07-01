Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kentin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Turgutlu’muzun her noktası için çalışmaya, hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Daha yeşil bir Turgutlu" için kente kazandırılan park ve yeşil alanlarda incelemelerde bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bakım, düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını takip eden Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile birlikte Turgutlu halkının park ve yeşil alanlardan daha konforlu ve güvenli şekilde yararlanabilmeleri adına yapılabilecek çalışmalar hakkında planlamalar da yaptı.

Başkan Akın’dan Osmancık Mahallesine geçmiş olsun ziyareti

Başkan Çetin Akın kentin farklı noktalarındaki yeşil alanlarda yaptığı incelemelerinin ardından Osmancık Mahallesini ziyaret etti. Geçtiğimiz pazar akşamı Osmancık Mahallesinde meydana gelen ve kontrol altına alınan orman yangını sonrasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Akın ihtiyaç ve isteklere dair görüşmelerde bulundu.

Gerçekleştirdiği incelemeler ve ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, "Daha yeşil bir Turgutlu amacıyla hemşehrilerimizin nefes alabileceği, sosyalleşebileceği; çocuklarımızın mutlu ve güvenli bir şekilde yaşıtlarıyla zaman geçirebileceği park ve yeşil alanlarımızda incelemelerimizi yaptık. Söz konusu yerleri daha işlevsel kullanabilme noktasında istişarelerde bulunduk. Bununla birlikte orman yangının yaşandığı, söndürme çalışmalarını yerinde takip ettiğimiz Osmancık Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Turgutlu’muzun her noktası için çalışmaya, hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.