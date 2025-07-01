Tokat’ta bir vatandaş, piknik yapmak için gittiği mesire alanında tilki ile karşılaştı. Tilkiyi besleyen vatandaş, o anları kaydetti.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Yavuz Taş, ailesi ile birlikte mesire alanına gitti. Yemek pişiren Taş, karşısında bir hayvanı fark etti. İlk bakışta kurt olduğunu düşünen Yavuz Taş, tilki olduğunu anlayınca ürkekliği ile bilinen tilkiyi çağırdı. Tilkinin gelmesiyle şaşıran Taş, aç olduğunu düşündüğü tilkiye kemik ve et verdi. Tilkinin karnını doyurduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yavuz Taş, "Normalde kaçar diye beklerdim ama kaçmadı. Güzel bir bağ, dostluk kurduk" dedi.

İlk defa böyle bir olay yaşadığını ifade eden Yavuz Taş, "Ailecek pikniğe gitmiştik. Etlerimizi pişirdikten sonra sofraya oturduk. İlk başta bize bakan bir kurt olduğunu sandım, sonra tilki olduğunu fark ettim. ‘Gel sana et vereceğim’ diye çağırdım, o da direk geldi. Öyle olunca şaşırdım bende. 50-60 metre mesafemiz vardı. Kalan kemikler ve etleri yolun kenarına bıraktım. Sonra oturup izlemeye başladık. Sonra video çekmek aklıma geldi. Bir güzel karnını doyurdu. Kalan etler ve kemikleri de yuvasına taşıdı. Şaşırtıcı bir olaydı. Normalde kaçar diye beklerdim ama kaçmadı. Güzel bir bağ, dostluk kurduk" dedi.