Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından her yıl yapılan "Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" sıralamasında büyük bir sıçrayış yapan Denizli, 16. sıradan 9. sıraya yükseldi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından her yıl yayımlanan "Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" araştırmasında Denizli, bu yıl önemli bir başarıya imza atarak 16. sıradan 9. sıraya yükseldi. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar; gençlere sunduğu sosyal, ekonomik ve kültürel desteklerle bu başarıda belirleyici rol oynadı. Son dönemde hayata geçirilen projeler, Denizli’nin bu yükselişinin temel taşlarını oluşturdu.

Denizli dışında ikamet eden ve Pamukkale Üniversitesi’ni kazanarak kente gelen kız öğrenciler için açılan konukevi, barınma konusunda ailelerin içini rahatlattı. Modern yapısı ve güvenli ortamıyla konukevi, kız öğrenciler için ikinci bir yuva haline geldi. Gençlerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla yıl boyunca kültür-sanat etkinliklerinden sportif faaliyetlere kadar birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Tiyatrodan konsere, sergilerden atölye çalışmalarına uzanan geniş yelpazedeki etkinliklerle öğrencilerin sanatsal gelişimi desteklenirken; düzenlenen turnuvalar, spor organizasyonları ve açık hava etkinlikleriyle öğrenciler sağlıklı yaşama teşvik edildi.

Üniversite açılış ve kayıt döneminde ise otogar–üniversite arası ücretsiz otobüs seferleri ile ulaşım kolaylaştırılırken, otogarda kurulan stant ile yeni gelen öğrencilere karşılama ve bilgilendirme desteği sunuldu.