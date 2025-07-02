Samsun Büyükşehir Belediyesi, restoran ve halk ekmek hizmetlerinin ardından şimdi de üreticiyle tüketiciyi buluşturacak "Samsun Market"i açtı. Doğal ve güvenilir ürünlerin satışa sunulduğu markette, özellikle kadın kooperatiflerinin ürettiği gıda ve el emeği ürünler ön plana çıkıyor.

Çiftlik-2 Mekanik Otopark alanında faaliyete geçen Samsun Market’te, Samsun’un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen kooperatif ürünleri raflarda yer aldı. Vatandaşlara sağlıklı ve yerli ürünleri doğrudan ulaştırmayı hedefleyen projeyle birlikte, aynı alanda açılan Kafe Samsun BB-Çiftlik de dinlenme ve sosyalleşme alanı sundu.

Açılışla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun Market sadece bir alışveriş noktası değil; aynı zamanda üreticiye ve kooperatiflerimize destek olan, hemşehrilerimize ise sağlıklı ürünlere ulaşma imkânı sağlayan bir sosyal projedir. Kadın kooperatiflerimiz başta olmak üzere birçok üreticimize bu marketle yeni bir alan açtık. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.