Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yapımı süren yöresel figürlü heykel projesinde sona gelindi. Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı’na inşa edilen anıtın son düzenlemeler yapılıyor.

İlçenin simgelerinden baston, simit, beyaz baklava, kömür ve kömeç figürlerinin yer aldığı heykel, özellikle gece aydınlatmalarıyla ilçeye farklı bir görünüm kazandıracak. Görsel açıdan dikkat çeken yapının, Devrek’in kültürel ve yerel mirasını simgelemesi hedefleniyor.

Vatandaşlar, çalışmaya ilişkin olarak, "İlçemizin yöresel ürünlerinin yer aldığı bu eser, görsel anlamda Devrek’e hoş bir atmosfer kazandıracak. Özellikle yerli ve yabancı turistler, bu anıt sayesinde ilçemizin yöresel değerlerini tanıma fırsatı bulacak" görüşünü paylaştı.

Heykelin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.