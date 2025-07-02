Gemlik Belediye Meclisi Temmuz Ay’ı ilk oturumunda gündem dışı söz alan MHP Meclis Üyesi Birtan Kaan Saat, Gemlik Belediyesi’nde Handan Apaydın isimli CHP Osmangazi Belediye Meclis Üyesinin işe alınmasını eleştirdi.

Birtan Kaan Saat konuşmasında şu cümlelere yer verdi;

"Bir konu gündeme geldiğinde, Gemlik Belediyesinin maaş ödemekte zorlandığını söylüyorsunuz. Ama günün sonunda bakıyoruz ki, şehir dışından yandaş isimleri işe alarak maaş ödüyorsunuz. Belediye yönetimi kimlerle çalışmak isteyeceğini belirleyebilir. Bununla beraber Gemlik’in hiç mi Cumhuriyet Halk Partili dürüst ve samimi evladı yoktu da, biz ne hikmetse ithal ve farklı durumlarla geliyorsunuz" dedi.