Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği iftar programı düzenledi.

İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen iftar programı dernek yönetimi ve organları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerini aynı sofrada bir araya getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda iftar sonrası konuşma yapan Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Tuğral, kültürlerini gelecek nesillere aktarmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Tuğral, "Sosyal medya ve medya kanallarındaki programların kültürel yozlaşmayı hızlandırdığını görüyoruz. Bu noktada derneğimizin yükü daha da artıyor. Biz bir arada olarak projeler yaparak kültürümüzü yaşatmayı amaçlıyoruz. Bizden öncekiler kültürümüzü bizlere aktardılar, biz de inşallah bizden sonrakilere aktararak görevimizi tamamlarız" dedi.

Tuğral, konuşma sonrası derneğin bir dönem önceki başkanı İbrahim Özdemir’e yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Programa İlkadim Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da katıldı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.