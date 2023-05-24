Türkiye Atletizm Şampiyonalarında Bursa ve Eskişehir’de 2. 3. ve 4. olan yine Türkiye şampiyonası elemelerinde Erzincan’da bölge 1’ncisi hemen ardından Samsun’da yapılan yarışlarda yine 1. olarak büyük başarılara imza atan Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı sporcuları, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış tarafından çeşitli hediyeler ve primle ödüllendirdi.

Belediye binasında gerçekleşen ödül töreninde Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Kulüp Başkanı Sinan Boyacı, Atletizm Takımı Antrenörü Elif Eyüp ve sporcular yer aldı.

Antrenör Elif Eyüp takıma yapılan jestten dolayı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Kulüp Başkanı Sinan Boyacı’ya teşekkür ederek, “Yine bu başarıda her zaman yanımızda olarak bizleri destekleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, ilçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu başta olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler. Başkanlarımızın bizlere güzel sürpriz yaparak onure etmeleri hakikaten gurur vericiydi. Önümüzdeki Türkiye şampiyonası Konya’da gerçekleştirilecek, bu moral ile ve tabiî ki de daha çok çalışarak ilçemize 1.likler ile geleceğiz inşallah” dedi.

Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ise "Atletizm Takımı olarak yapılan müsabakalarda ilçemizi temsil eden ve başarıları ile bizleri sevindiren, Kulüp Başkanı, Antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Konya’da yapılacak olan Türkiye Atletizm Şampiyonasında yine kendilerinden başarı bekliyoruz. Ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Aşkale’li hemşehrilerimiz Fatih Çintimar ve Kaymakamımız Murat Karaloğlu’da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kulüp Başkanı Sinan Boyacı da “Yeni kurduğumuz Atletizm Takımımız kısa sürede bir çok başarıya imza attı, tabi ki bu başarılar asla tesadüf değildir, Antrenörümüz Elif hanımın bunda çok büyük payı vardır. Kendisine teşekkür ediyorum, bir teşekkürde bizleri temsil eden ilçemizin adını duyuran sporcularımıza tabiî ki de ve onlardan daha büyük başarılar bekliyoruz. Takımımıza destek olan başta Belediye Başkanımız sayın Dr Ahmet Yaptırmış olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Durmak yok çalışarak daha büyük başarılar devam diyoruz” dedi.