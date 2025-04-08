CK Enerji, bu yıl Runtalya Maratonu’nda Türkiye Eğitim Vakfı’nın (TEV) ’Eğitimde Dur Durak Yok’ Projesi’ne destek verdi. CK Enerji çalışanlarından oluşan gönüller takımı maratonda öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla bağış kampanyası yürüttü.

Antalya’da bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu 6 Nisan Pazar günü, 65 ülkeden 10 bin sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. CK Enerji, 2017 yılından bu yana aralıksız katıldığı Runtalya Maratonu’nda bu yıl da güçlü bir ekiple yer aldı. CK Enerji çalışanlarından oluşan 80 kişilik gönüllü koşu takımı, Antalya’nın tanıtımına da katkı sağlayan uluslararası bir spor organizasyonunda yer alarak toplumsal fayda üretmenin mutluluğunu yaşadı.

"Eğitimde dur durak yok"

Bu yıl maratonda Türkiye Eğitim Vakfı’nın (TEV) ’Eğitimde Dur Durak Yok’ projesine destek olan CK Enerji gönüller takımı, maraton boyunca yürüttükleri bağış kampanyası ile TEV’in maddi imkânları sınırlı olan ancak akademik olarak başarılı öğrencilere burs desteği sağlayan eğitim yolculuğuna destek vermiş oldu.

Düzenlendiği ilk yıl olan 2006 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük ’lifestyle’ maraton etkinliği Runtalya her yıl 10 binden fazla koşucuya ev sahipliği yapıyor. Runtalya Maratonu, profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra markaları ve sivil toplum kuruluşlarını da buluşturan önemli bir spor ve yaşam etkinliği olarak da öne çıkıyor.