Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, özel sporcuların antrenmanlarına katılarak hem destek oldu hem de başarılarını kutladı.

Sünnetci, özel sporcuların antrenmanlarına katılarak onlara moral verdi. Öğrencilerle birlikte kısa bir koşuya da katılan Sünnetci, Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları tebrik etti. 7-9 Nisan 2025 tarihlerinde Karaman’da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Hüseyin Sümer Ortaokulu öğrencisi Elif Aracı, 100 m ve 200 m yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi Melek Aleyna Çim ise gülle atma branşında Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atmışlardı.

Sünnetci, "Bu başarıların arkasında büyük bir emek, disiplinli bir çalışma ve fedakarlık var. Öğrencilerimizi, ailelerini, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Etkinlik, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.