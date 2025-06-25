SAMEK’lerde yılsonu heyecanı Ofis Sanat Merkez’inde (OSM) düzenlenen sergiyle yaşandı ve eğitimler görkemli bir final yaptı.

SAKARYA (İGFA) - 122 farklı branşta 5 bin 561 kursiyerin yaşadığı sevince OSM’de Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da ortak oldu. Alemdar, “SAMEK’lerimizin sayısını artırıyoruz. İnsanı merkeze alan hizmet anlayışı, yapılabilecek en değerli çalışmadır” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 122 farklı branşta toplam 5 bin 561 kursiyere hizmet veren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) düzenlenen yılsonu sergisiyle sona erdi.

GÖRKEMLİ FİNAL

Kursiyerler tarafından üretilen el emeği, göz nuru birbirinden kıymetli 2 bin 600’den fazla eser Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) sanatseverlerin beğenisine sunuldu ve SAMEK eğitimleri, bu keyifli organizasyonla görkemli bir final yaptı.

GENİŞ KATILIM

Yılsonu sergisine Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, eğitmenler, kursiyerler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MERKEZİMİZ HEP İNSANDI, YİNE ÖYLE OLACAK”

Sakarya’nın kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin şehri olduğunu dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, yürüttükleri her türlü çalışmada ‘insanı merkeze alan’ bir anlayış ortaya koymaya gayret ettiklerini belirterek, “Attığımız her adımda merkezimiz insan oldu, böyle de olacak” vurgusu yaptı.

Alemdar, “Sakarya yaylalarıyla, gölüyle, tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biridir. Bizler bu cennet topraklarda insanımıza en iyi hizmeti getirmenin gayretini taşıyoruz. Ulaşımdan eğitime, altyapıdan kültür ve sanata kadar her ilçemizde, her bir vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. Attığımız her adımda insanı merkeze alıyoruz. Bugün de bu anlayışın bir parçası olarak, en güzel sanat örneklerinin sergilendiği bu özel etkinlikte bir aradayız” dedi.

“SAMEK’LERİN SAYISINI ARTIRIYORUZ”

Dostluk, komşuluk bağlarının bu kültürü oluşturan en önemli faktör olduğunu belirten ve bu yüzden SAMEK’lerin sayısını artırmaya yönelik adımlar attıklarını kaydeden Başkan Alemdar, “Her biriniz SAMEK’lere katıldınız. Birbirinizi tanımadan başladığınız bu eğitimlerde hem yeni bilgiler öğrendiniz hem de dostluk ve komşuluk bağları kurdunuz. İşte bu, toplumumuzun omurgasını oluşturan en önemli kültürel değerdir. Bizlerde her geçen yıl SAMEK’lerimizin sayısını artırıyoruz. Tüm ilçelerimizde daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insanı merkeze alan hizmet anlayışı, yapılabilecek en değerli çalışmadır. Bu anlayışı daima aklımızda tutuyor, tüm projelerimizde hayata geçiriyoruz” dedi.