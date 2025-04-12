Düzce’nin şelalesiyle ünlü Samandere yolunda, kar yağışı ve yağmur sebebiyle heyelan meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yol ulaşıma açıldı.

Türkiye’nin tescil edilen ilk anıtları arasında yer alan ve içinde bulundurduğu şelalesiyle ünlü olan birçok anıt ağaca ev sahipliği yapan Samandere köyü yolunda, iki gündür etkili olan kar yağışı ve yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Samandere Şelalesi yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kapanan yola müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.