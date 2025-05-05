Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü; 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Konya’da düzenlenen Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

3 - 4 Mayıs 2025 tarihlerinde Konya’da düzenlenen Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Kayseri Spor A.Ş. SporKulübü Genç Erkekler Takım Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Eren Acer, İbrahim Hayta ve Alperen Hayta’dan oluşan Genç Erkekler Takımını ve Antrenörleri Hürü Akpınar ve Mehmet Akpınar’ı tebrik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başarılarının devamını diledi.