Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve beraberindeki jandarma personelleri, Kaymakam Ali Güldoğan’ı ziyaret etti.

Ziyarette jandarma personeli tarafından, Kaymakam Güldoğan’a günün anısına çiçek takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Güldoğan, Jandarma Teşkilatı’nın 186’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Kaymakam Güldoğan "Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Salihli’de, sorumluluk alanında, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm jandarma personelimize meslek hayatında başarılar diliyorum" dedi.