Manisa’nın Salihli ilçesinde ‘İnsan Hakları Kurulu’ 2025 yılının ilk toplantısını Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirdi.
Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda Kaymakam Güldoğan başkanlığında gerçekleşen İnsan Hakları Kurulu toplantısında, İnsan Hakları Kurulu’nun genel çalışmaları ve uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulunulmasının akabinde kurul gündeminde ki maddeler görüşüldü.
Yapılan değerlendirmelerin ardından kurul üyelerinin önerilerine de yer verilirken, toplantı tamamlandı.
Kaynak: iha