Manisa’nın Salihli ilçe protokolü, ’Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle birlikte iftar yaptı.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Salihli Huzurevi Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programına katılan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Huzurevi Müdürü Seyfettin Erkaya, İlçe Müftüsü Ali Çebi ve kurum müdürleri huzurevi sakinleriyle birlikte iftar açtı.

Salihli Huzurevi’nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Kaymakam Güldoğan, kendileriyle bu iftar programında bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Huzurevi sakinlerimizin Yaşlılar Haftasını ve Ramazanlarını kutlayarak, sağlıklı günler diledi.

İftar programı yapılan dua ile son buldu.