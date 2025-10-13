Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşların taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla "Açık Kapı Milletin Kapısı" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Güldoğan, vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Güldoğan, "Her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. 7’den 70’e herkesin sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak görevimiz. Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz" dedi.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların kamuya ilişkin her türlü talep ve öneri için Açık Kapı birimine başvurabileceğini de hatırlattı.