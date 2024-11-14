Manisa’nın Salihli ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde 12 poliklinik kapasiteli prefabrik ek hizmet binası hizmete başladı.

Salihli’de inşaatı devam eden 400 yataklı Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası tamamlanana kadar vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin ve kapsamlı faydalanabilmesi için Sanko Enerji tarafından yapılan prefabrik ek poliklinik binası hizmete başladı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Erol Karaca, Sanko Enerji Jeotermal Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Hüsnü Dökmeci ve Jeotermal Santraller İşletme ve Yapım Müdürü Koray Fuat Hamut, Salihli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Can Uygun hizmete açılan, 12 poliklinik kapasiteli ek prefabrik binayı gezerek Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gürkan Dericioğlu eşliğinde verilen hizmeti yerinde inceledi.

Ziyaret sonrası Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Karaca, hayırsever kurum temsilcilerine plaket ve çiçek sunarak sağlık hizmet sunumlarına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür etti.