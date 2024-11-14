Adana’da yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarptığı, başka otomobilin de üzerlerinden geçtiği anne ve oğlu ağır yaralandı. Feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13 Kasım günü Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre Rovva H. (44) ve oğlu E.H. (6) yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ali K. idaresindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, anne oğula çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlun üzerinden, arkadan gelen R.C.K idaresindeki 01 AL 6775 plakalı otomobil geçti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunu hastaneye kaldırdı. Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, 2 otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.