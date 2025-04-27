Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisinin açılışını yaptı.ANKARA (İGFA) - Saklı Kalanlar sergisi Asitane Vakfı, Albayrak Grubu ve Afşin Belediyesi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Açılış öncesinde Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Nurhayat Turan, Emine Erdoğan’a sergi hakkında bilgiler verdikten sonra günün anısına atık kâğıtlardan yapılmış çiçek şeklinde broş hediye etti. Serginin açılışını kurdele keserek yapan Emine Erdoğan'a; Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Asitane Vakfı Başkanı Turan, Asitane Vakfı Başkan Yardımcısı Nuriye Doğusan ile ressam, konservatör ve restoratör Şule Alabacak eşlik etti.

Emine Erdoğan, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sergiyi gezerek, tarihçi Murat Bardakçı'dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Afşin Belediye Başkanı Kıraç, Emine Erdoğan'a günün anısına Yedi Uyurlar Mağarası'na ait bir fotoğrafı takdim etti.

Sergide, 2020'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir kerpiç evin duvarı içinde bulunan, yaklaşık 100 yıl boyunca gizlenmiş 40 el yazması ve matbu eser yer alıyor.

Eserler, İstiklal Madalyalı Mehmet İmamoğlu'na ait olup, duvar arasına gizlenen kitaplar arasında mantık, fıkıh, siyer, sure tefsirleri, ibadet rehberleri, dini hikâyeler, tecvit, Arapça dil bilgileri içeren nahiv kitaplar ve bir askerin not defteri bulunuyor.

Afşin Belediyesince koruma altına alınan eserler, İstanbul Asitane Konservasyon Restorasyon Merkezi'nde 2,5 yıl süren titiz bir çalışmayla onarıldı.

Bu projede yer alan 40'ıncı el yazması kitabın konservasyon sürecinde İstanbul Kâğıt tarafından üretilen yerli ve el yapımı kâğıtlar kullanılarak Türkiye'de bir ilke imza atıldı.

Kitaplar, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde belediye binası enkazından zarar görmeden çıkarılarak, ikinci kez gün yüzüne kavuştu.