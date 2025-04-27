Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Finalleri’nde oynadığı üç karşılaşmayı da set vermeden kazanan Osmangazi Belediyespor, Erkekler Voleybol 2. Ligi’ne yükseldi.

BURSA (İGFA) - Bu sezon Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Bursa Grubu’nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor, gösterdiği başarılı performans ile adını Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Finalleri’ne yazdırdı. Yalova’da oynanan Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Finalleri’nde ilk olarak Sakarya 1907 Spor ile karşılaşan Osmangazi Belediyespor, rakibinin maça çıkmaması üzerine sahadan 3-0’lık setler ile hükmen galip ayrıldı. Osmangazi Belediyespor, gruptaki ikinci maçını ise Edirne Köse Akademi Spor Kulübü ile oynadı.

Bu maçı da 25-8, 25-18 ve 25-23’lik setlerle 3-0 kazanmayı başaran Osmangazi Belediyespor, final grubundaki son maçında Kocaeli Kartepe Belediyespor ile karşılaştı. Osmangazi Belediyespor, bu maçı da 3-0’lık setler ile kazandı. Final grubunda oynadığı 3 müsabakayı da set vermeden kazanma başarısı gösteren Osmangazi Belediyespor, şampiyon olarak adını Erkekler Voleybol 2. Ligi’ne yazdırdı.