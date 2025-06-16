Sakarya Büyükşehir Belediyesi İlkbahar Doğa Yürüyüşleri Aslanlar Göleti Parkuru ile sona erdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve doğaseverlerin her yıl büyük bir ilgiyle katıldığı İlkbahar Doğa Yürüyüşleri sona erdi. Toplamda 7 farklı parkurdan oluşan etkinliklerin son durağı ise Aslanlar Göleti oldu.

KEYİFLİ BİR HAFTA SONU GEÇİRDİLER

12 kilometrelik Aslanlar Göleti Parkurunda gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda doğa tutkunu katıldı. Şehrin yeşil doğasını yakından görme fırsatı bulan katılımcılar, hafta sonunu doğayla iç içe, keyifli bir şekilde geçirdi.

Uzman rehberler eşliğinde düzenlenen yürüyüşlerde katılımcılar çeşitli egzersizler yaptı, farklı doğal güzellikleri keşfetti ve bu anlamlı günü bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

YAKLAŞIK BİN 200 DOĞA TUTKUNU KATILDI

Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği İlkbahar Doğa Yürüyüşlerimiz sona erdi. 7 farklı parkurdan oluşan doğa yürüyüşlerine yaklaşık bin 200 doğa tutkunu katılım gösterdi. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de yürüyüşlerimizde buluşacak, şehrimizi keşfetmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Doğayla iç içe olmayı seven vatandaşlar, bir sonraki yürüyüş organizasyonunu şimdiden sabırsızlıkla bekliyor.