Sakarya Büyükşehir Belediyesi kick boks sporcuları Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda rüzgâr olup esti. 73 ilden toplam 4 bin 500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 4 farklı madalya Sakarya’nın oldu.SAKARYA (İGFA) - Antalya’da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Büyük Bayanlar ve Genç Erkekler kategorisinde toplamda dört sporcu kürsüye çıktı.

Sakarya’nın sporcuları şampiyonadan 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kick-boks sporcuları Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda podyuma çıktı.

Milli Takım seçme kriterleri arasında yer alan şampiyonadan önemli dereceler ile şehre dönen Sakarya’nın sporcuları, şehrin gururu oldu.

Büyük Bayanlar kategorisinde Ayşe Kaplan Türkiye Şampiyonu olurken, Hale Toka ikinci sırada yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç Erkekler kategorisinde ise Berat Genç Türkiye ikinciliğiyle bronz madalyaya uzandı, Erdem Demir ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.