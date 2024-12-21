Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğiyle ilgili bilgi veren Aile Hekimi Uzm. Dr. Emre Musaoğlu, yönetmelikte göze çarpan en önemli değişikliğin aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelenmesi olduğunu ifade etti.

Sakarya Serdivan Kampüs Aile Sağlığı Merkezinde görevli Uzm. Dr. Emre Musaoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenen Aile Hekimliği Yönetmeliği’nin olumlu sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Dr. Musaoğlu, aile hekimlerine kayıtlı nüfusun 4 binden 3 bin 500’e düşürülmesinin muayene ve kronik hastalıkların takibi konusunda vatandaşa daha çok vakit ayırılmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Kronik hastalıkların uzun vadeli ve düzenli bir takip gerektirdiğini belirten Dr. Musaoğlu, aile hekimlerinin hastalarıyla güçlü bir iletişim kurarak, taramalar ve sonrasında yaşam tarzı değişiklikleri konusunda rehberlik ettiğini kaydetti.

Musaoğlu, “Diyabet, Hipertansiyon ve obezite taramaları ile vatandaşlarımızın ileriki yaşlarında ölümcül komplikasyonlar yaşanmadan bu hastalıklara tanı konabilir. Özellikle obezite konusunda Avrupa birincisi olan ülkemizde aile hekimi tarafından ASM’lere davet edilen tüm vatandaşlarımızın ihmal etmeden bu tarama ve takipleri yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.

Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakterilerin bu ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yol açtığını ve bu durumunda hastalıkların tedavisini zorlaştırdığını ifade eden Uzm. Dr. Emre Musaoğlu, “OECD ülkeleri arasında en yüksek antibiyotik kullanım miktarına sahip ülkelerden biri olmamız nedeniyle; Bakanlığımızın yayınladığı yeni yönetmelik ile birinci basamak sağlık hizmetinde antibiyotik yazılma oranını düşürerek sadece bireylerin sağlığını değil, toplumun tamamını tehdit eden ileri yaşlarda basit bir enfeksiyonda bile ölümcül olabilecek küresel bir sağlık sorunu olan antibiyotik direnciyle mücadele etmeyi hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

Ayrıca yeni yönetmelik ile düzenlenen Hastalık Yönetim Platformu çerçevesinde aile sağlığı merkezlerinde belirlenen yaş aralığındaki vatandaşlarımızın kanser taramalarının düzenli olarak yapılmasının sağlanacağını belirten Dr. Musaoğlu; toplum sağlığını koruma ve hastalıkları önleme misyonuyla kanser taramalarının düzenli olarak yapılmasını önemsediklerini dile getirerek; özellikle meme, rahim ağzı (serviks) ve kalın bağırsak (kolorektal) kanserlerinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.