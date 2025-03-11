Sakarya Başkan Yusuf Alemdar, Akyazı’da Dilsiz Çayı üzerindeki Yeniorman Köprüsü’nün yenileceğini açıkladı. Deforme olan mevcut köprünün yerine yenisinin yapımı için 25 Mart’ta ihaleye çıkacaklarını belirten Başkan Alemdar, 16 metre genişlik ve 47 metre uzunluğundaki köprünün bölgenin ulaşım ihtiyacına nefes olacağını açıkladı. Alemdar, “47 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip olacak köprüile geçişleri güvenli hale taşıyacağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, köprü yapım çalışmalarına bir yenisini daha ekleyeceklerini müjdeledi.

Yeniorman’a yeni köprü

Akyazı Yeniorman Köprüsü’nün yıkılacağını ve yerine yeni, modern ve güçlü bir köprü inşa edileceğini müjdeleyen Başkan Alemdar, 25 Mart’ta ihaleye çıkılacağını ve çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Yeniorman Köprüsü’nün bölge ulaşımı için çok önemli olduğunu belirten Alemdar, yapının hizmete alındığında bölgeye uzun yıllar güvenle, sorunsuz hizmet vereceğini ifade etti.

“Ulaşım güvenliği sağlanacak”

Yeni köprü projesinin detaylarına da açıklamalarında yer veren Başkan Yusuf Alemdar, “Deforme olan ve ihtiyacı karşılamayan mevcut köprüyü tamamen yıkacak, yerine 47 metre uzunluğa, 16 metre genişliğe sahip yeni bir köprü inşa edeceğiz. Güvenli ulaşımlar için 48 adet farklı çaplarda fore kazık da yer alacak. İki açıklıklı yeni köprümüzün inşa süreci sonrası köprüdeki çalışmalarımızın tamamlanması ile bölgedeki ulaşım güvenliği maksimum seviyeye çıkmış olacak” diye konuştu.

Bütüncül bir bakış açısı

Başkan Alemdar şöyle dedi: “Bilindiği gibi şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek için durmadan çalışıyoruz. Metrobüs hattı yolu, raylı sistem projesi, şehre kazandırılan yeni caddeler ve 16 ilçede aralıksız sürdürülen asfalt çalışmaları ile ulaşımı bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor, ‘Ulaşımda Sakarya Zamanı’ hedefimiz için kararlılıkla adımlar atıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.