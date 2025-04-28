Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve ekonomik ulaşım çözümleri kapsamında hizmete sunduğu Turuncu Bisikletler (TUBİS) yaz sezonuna hazırlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turuncu bisikletler (TUBİS)yaz sezonuna hazırlandı. Tüm bisikletler detaylı bakım ve kontrolden geçirildi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde hizmet veren noktada, bisikletlerin mekanik aksamları, fren sistemleri, lastikleri ve ekipmanları titizlikle incelendi. Kilit, sepet, kask ve çocuk koltuğu gibi ekipmanlar kontrol edilerek eksiksiz hale getirildi.

ARTIK 12 AY KİRALAMA İMKÂNI

TUBİS kapsamında daha önce sunulan 1, 3 ve 6 aylık kiralama seçeneklerine ek olarak, artık 12 aylık kiralama dönemi de başladı. Kiralama işlemleri yalnızca www.sakarya.bel.tr adresinden online olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru sonrası bisiklet teslimatı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden yapılıyor.

EK HİZMETLER VE ÜCRETSİZ TEKNİK DESTEK

Kiralama yapan vatandaşlara kilit ve sepet ücretsiz olarak veriliyor. Talep eden kullanıcılar kask ve çocuk koltuğu gibi ek aparatlardan da uygun fiyatlarla yararlanabiliyor.

Ayrıca kullanım süresi boyunca meydana gelebilecek lastik patlaması, zincir kopması gibi teknik arızalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gideriliyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

TUBİS sistemi, her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Günlük ulaşımın yanı sıra sağlıklı yaşam için de tercih edilen turuncu bisikletler, çevreci yapısıyla doğaya katkı sunarken, şehir yaşamına hareket ve yaşam kalitesine değer katıyor.

Bisikletli yaşam kültürünü teşvik eden sistem, sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.