Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025’in Sakarya’da sporda yatırımı konusunda tarihi bir yıl olacağını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve geldiği günden itibaren 1 yıllık görev süresinin sonunda planlanan ve devam eden spor yatırımlarını paylaştı.

MAYIS AYINDA İHALELER TAMAMLANACAK

Altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye kadar birçok yatırım ve hizmetten bahseden Başkan Alemdar, Sakarya genelinde kapalı spor salonları, gençlik merkezi ve yüzme havuzu, halı sahalar ile basketbol ve voleybol sahaları olmak üzere yaklaşık 700 milyon liralık yatırımın kazandırılacağını ifade etti.

İLÇELERİN İHTİYAÇLARINA GÖRE YATIRIMLAR

Gençlerin sosyal hayatına katkı sunmak için kültürel, eğitim, bilim ve aynı zamanda spor alanlarında projeler, yatırımlar geliştirdiklerine değinen Başkan Yusuf Alemdar, “Gençlerimiz için sosyal ve kültürel projeleri düşünürken aynı zamanda onları sporla buluşturacak yatırımlarında hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ve Büyükşehir olarak bu yıl içerisinde yaklaşık 700 milyon liralık bir spor yatırımını şehir genelinde hayata geçirmiş olacağız. Sapanca’ya, Erenler’e, Kaynarca’ya ve Adapazarı’na ilçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapalı spor salonları inşa edeceğiz. Her ilçemize adil ve eşit davranıyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

YÜZME HAVUZU, SENTETİK SAHALAR, SPOR TESİSLERİ

Başkan Alemdar ayrıca, “Kazımpaşa’da 22 milyon liralık bir yatırımla sentetik futbol stadını hayata geçireceğiz. Bin seyirci kapasiteli tribünü, aydınlatmaları ve soyunma odaları ile şehrimiz gençlerine hediye edeceğimiz tesisin yapım ihalesini nisan ayında yapacağız. Arifiye’ye ise bir yüzme havuzu inşa edeceğiz. Gençlerimizi spor yapacak imkanlardanmahrum etmek istemiyoruz. 10 mahallemize halı saha, 10 mahallemize de basketbol ve voleybol sahaları yapıyoruz. Yakında ihaleye çıkıyoruz. Tüm bu spor yatırımlarımızın ihalelerini mayıs ayı itibariyle tamamlayıp inşallah en yakın zamanda hepsini hayata geçirmeyi planlıyoruz” diyerek müjdeleri paylaştı.

Planlanan bu yatırımlarla 2025 yılı Sakarya’da spor yatırımları konusunda tarihi bir yıl olacak.