AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cunta eşittir CHP’dir"

"Özgür Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar, olmayanlar diye ayırarak sosyal bölücülük dediğimiz zararlı bir faaliyete imza atmaktadır"

-Bugün Netanyahu hükümetinin Nazileri geride bırakacak şekilde cinayetleri sürdürmesi uluslararası toplum önünde büyük bir utanç olarak durmaktadır

-Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında terörsüz Türkiye için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ifade etmişlerdir.

-"Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında destek vermiştir"

-Özgür Özel normalleşmeden bahsetti, normalleşmeden geldiği nokta dışarıdaki odaklara dilekçe yazmaktan ibarettir. Dışarıdaki odaklara Türkiye’yi şikayet etmekten ibaretti.

ANKARA- (İHA) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu