Düzce’de düzenlenen Tarihi İpekyolu Trial Koşusu’nda, çeşitli iller ve yurtdışından gelen 300 sporcu, antik kalıntılar ve doğal güzellikler arasında dereceye girebilmek için ter döktü.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının desteklediği Tarihi İpekyolu Trial Koşusu, Konuralp Antik Tiyatro yanından başladı. Tarihi 2 bin 200 yıla dayanan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’nden start alan yarışta sporcular, iki farklı parkurdan birini seçerek dereceye girmek için mücadele etti. Türkiye’nin 27 ilinden ve yurtdışından gelen toplam 300 atlet, 13 kilometrelik Roma Köprüsü-Su Kemerleri Etabı ve 20 kilometrelik Antik Tiyatro Etabı olmak üzere iki farklı parkurda yarıştı.

20 kilometrelik parkur, tarihte Osmanlı ile Bizans orduları arasında geçtiği bilinen Uzunca Beli Savaşı’nın yapıldığı, Çilimli ilçesine bağlı Uzuncabel mevkisini de kapsadı. Sporcular bu zorlu etapta tarihi güzellikler eşliğinde ter döktü.

Yarışın açılış konuşmasını yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Değerli atletlerimiz bir taraftan koşarken bir taraftan da tarihi dokuyu izleyebileceksiniz. Bu koşunun Düzce turizminin kilometre taşlarından birisi olmasını temennisiyle yola çıktık. Centilmence yarışacağınızdan zaten tereddüdümüz yok. Sporcularımıza yarışlar boyunca başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından start düdüğü çalındı ve yarış başladı. Katılımcılar, doğal ve tarihi güzellikler arasında zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele etti.