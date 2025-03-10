Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-020 karayolunda kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-020 Adapazarı-Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. kontrolündeki 54 AEG 564 plakalı Chevrolet marka otomobil ile M.G. idaresindeki 34 PE 6296 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 54 AEG 564 plakalı otomobil refüje çıkarak dururken, diğer araç ise takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince takla atan araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü M.G., bulunduğu yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan M.G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü M.P. ile araçta yolcu olarak bulunan B.P. ve Ş.P. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.