Samsun’un Canik ilçesinde kırsal mahallede yaşayan İlyas Çetin, kurduğu telsiz sistemi ile dünyanın her yeri ile iletişim kurabildiğini söyledi.

Samsun Radyo Amatörleri Hava ve Doğa Sporları Derneği (SAMRAD) Başkanı İlyas Çetin, Üçpınar Mahallesi’ndeki evinde hobi amaçlı bir telsiz sistemi kurdu. 18 bin kilometre mesafeye kadar insanlarla iletişime geçebilen bir telsiz sistemi kurduğunu belirten Çetin, yaptığının tamamen kanunlara uygun olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İlyas Çetin’i evinde ziyaret etti. Evine konuk ettiği Başkan Sandıkçı ve Kaymakamı Aydın’a telsiz sistemini anlatan Çetin, kurduğu sistemle dünyanın her yeri ile iletişime geçebildiğini ifade etti. Çetin, telsiz ile Başkan Sandıkçı’yı Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki vatandaşlarla görüştürdü.