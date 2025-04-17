Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla başlattığı sosyal farkındalık hareketi kapsamında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Şehrin yaşanabilirlik standartlarını yükseltmek, zabıta hizmetlerinde etkinliği artırmak için SGM’de önemli bir toplantı düzenlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceği için kurulan hizmet düzenini güçlendirmek ve daha iyi sistemin temellerini atmak için güçlü adımlar atıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, zabıta birimleri arasında koordinasyonu artırmak amacıylailçe belediyelerindeki zabıta birimleriyle SGM’de kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi. İstişare toplantısında ortak hedef, vatandaş odaklı, çözüm üreten ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen bir zabıta teşkilatı oluşturmak oldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mahmut İslamoğlu’nun başkanlık ettiği koordinasyon toplantısına, tüm ilçe belediyelerinin zabıta birim yöneticileri katıldı.

Toplantıda şehir genelinde görev yapan zabıta personelinin daha etkin, koordineli ve iş birliği içinde çalışabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Zabıta Dairesi Başkanı Mahmut İslamoğlu, “Şehir için çalışan bir aileyiz. Bu şehrin huzuru, güvenliği ve düzeni hepimizin ortak sorumluluğudur. ‘Bu Şehir Hepimizin’ anlayışıyla, yalnızca görevimizi yapmakla kalmayıp, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için de hep birlikte çalışıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı, sadece bir istişare değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren önemli bir adımdır. İlçe belediyelerimizle koordineli çalışmak, sahadaki verimliliğimizi ve çözüm üretme hızımızı artıracaktır. Bu şehir hepimizin, el birliğiyle, gönül birliğiyle daha güzel, daha yaşanabilir bir Sakarya için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.