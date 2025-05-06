Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5-8 Mayıs tarihleri arasında Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine ev sahipliği yapıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine ev sahipliği yapıyor.

8 Mayıs Perşembe gününe kadar devem edecek olan ve Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Serdivan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen şenlik, 32 okuldan 720 öğrencinin katılımıyla başladı.

RENKLİ YARIŞMALAR, GELENEKSEL OYUNLAR

Şenliğin ilk gününde ilkokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Etkinlik kapsamında yağ satarım bal satarım, kaleli yakar top ve mendil kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunları oynandı. Öğrenciler şenlikte hem fiziksel becerilerini sergiliyor hem de ekip ruhunu pekiştiriyor.

SADECE BİR SPOR ETKİNLİĞİ DEĞİL

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu şenlik sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda çocuklara takım ruhu, centilmenlik, paylaşım ve gelenek bilincini kazandıran bir eğitim alanıdır. Organizasyonda yer alan öğrenciler hem yarışarak hem de kendi kültürlerinin oyunlarıyla bağ kurarak geçmişle geleceği buluşturuyor” ifadelerine yer verildi.