Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu sona erdi. Yoğun ilgi gören kurs sonrası katılımcılar sertifikalarını aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Adapazarı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlendiği Türk İşaret Dili Kursu tamamlandı.

Toplam 120 saat süren eğitim programı, iletişimdeki engelleri kaldırmak ve işitme engelli bireylerle sağlıklı bir bağ kurmak amacıyla gerçekleştirildi. Kurs süresince katılımcılar yalnızca yeni bir dil öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda empati kurma becerisi ve toplumsal duyarlılık da kazandı.

Eğitimin ardından Engelsiz Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında kursiyerler bir araya geldi. Etkinlikte katılım belgeleri takdim edilirken, eğitim süreci hep birlikte kutlandı.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hâlihazırda il genelinde 525 işitme engelli bireye aktif hizmet sunuyoruz. Ancak, bu sayının çok daha üzerinde işitme engelli vatandaşımızın bulunduğunun farkındayız. Bu nedenle toplumun farklı kesimlerinde işaret dili bilen birey sayısının artırılması, erişilebilir bir şehir hedefimiz açısından büyük önem taşıyor.Sakarya’da iletişimin engel tanımadığı bir yaşam inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.