Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Pamukova Kiremitlik Terfi Merkezi’nde kapsamlı bir rehabilitasyon çalışması başlatıyor. Terfi merkezi sisteminde mevcut ekipmanlardaha düşük enerji tüketen, yüksek performanslı yeni nesil motor ve pompalar ile yenilenecek.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, içme suyu altyapısında enerji verimliliği odaklı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Pamukova Kiremitlik Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek yenileme ile daha az enerjiyle daha güçlü performans elde edilecek. Yenileme çalışmaları tamamlandığında yıllık yaklaşık olarak bir milyon liralık tasarruf sağlanacak.

Ayrıca sistem sağlığı açısından büyük önem taşıyan darbe kontrol vanası kurulumu ile hem hat güvenliği sağlanacak hem de uzun vadeli bakım maliyetleri azaltılacak.

Terfi hattı çıkışına entegre edilecek olan vana sayesinde su darbesinden kaynaklanan arızaların önüne geçilecek.Yapılacak olaniyileştirme projesiyleyalnızca arızalar azaltılmakla kalmayacak aynı zamanda hatların kullanım ömrü de uzayacak.

YILDA YAKLAŞIK BİR MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamadayıllık 205 bin kW enerji tasarrufu sağlanacağı vurgulanarak, “Enerji verimliliği odaklı projelerle yalnızca ekonomik kazanım değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliktehedefliyoruz.Rehabilitasyon projemiz tamamlandığında yılda yaklaşık bir milyon liralık enerji tasarrufu sağlayacağız” ifadelerine yer verildi.