Sakarya’nın yatırımı ve turizmi hakkında konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya’yı İstanbul’a doğrudan bağlamış ve Sakarya’yı mahallesi haline getirmiş. İstanbul’da doymuş ve yer bulamayan, yatırım yapmak isteyen kişi, hem sermayeyi hem yatırımı Sakarya’ya getirecek demektir. Siz bunu asla engelleyemezsiniz” dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Doğan, 10 gün önce göreve başladığını ifade ederek ilçelerdeki taleplerini dinlediğini aktardı. Vali Doğan, “Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya’yı İstanbul’a doğrudan bağlamış ve Sakarya’yı mahallesi haline getirmiş. Bir saat içinde İstanbul’a kadar gidebiliyorsunuz. İstanbul’da doymuş ve yer bulamayan, yatırım yapmak isteyen kişi, hem sermayeyi hem yatırımı Sakarya’ya getirecek demektir. Siz bunu asla engelleyemezsiniz. Bizim buradaki görevimiz, insanlar buraya yatırım yaparken çevreyi ve doğayı koruyarak usulüne uygun olarak yatırımlar yapsınlar ve istihdam oluştursunlar, üretsin, ihracat yapsın, insanlar kaliteli olsun, istenilen yaşam standardına ulaşsın bütün gayemiz budur. Her gittiğim ilde yapılan çalışmalar ortadadır. Ben Kars’ta turizme yöneldim ve orayı turizme açtık. Ama Sakarya’nın turizm açısından ciddi bir pay alması lazım. Çünkü doğası, yaylası, gölü, denizi var” dedi.

“Arkadaşlara talimat verdim ve Enerji Bakanımızla görüşeceğim”

Sapanca Gölü hakkında konuşan Vali Doğan, “Arkadaşları dinledim özellikle bu su fabrikaları konusundaki hatta buraya geldiğim zaman büyükşehir belediye başkanıyla da görüştüm. Onların ve bizim kontrolümüzde olan su fabrikaları var. Orada bir kamu kaybımız var onları da tespit ettim, arkadaşlara talimat verdim ve Enerji Bakanımızla görüşeceğim. Çevre anlamında da her şeyi takip ediyoruz ve dengeyi kurmamız lazım” diye konuştu.