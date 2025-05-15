Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Mine Taylan’ın koordinatörlüğünde öğrencilerinin hazırladığı ‘Bahara Övgü’ isimli dokuma sergisi gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, Doç. Mine Taylan’ın rehberliğinde Lif Sanatı I-II ve Dokuma Resim Sanatı I-II derslerinde uyguladıkları dokumalar, 5-9 Mayıs tarihleri arasında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde izleyicilerle buluştu. Sergi açılışına, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halit Yaşar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Yıldız, bölüm başkanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Sergide, 36 adet dokumadan oluşan eserler, geleneksel dokuma teknikleriyle uygulanmış özgün tasarımlardan oluştu. Eserlerde geleneksel ve çağdaş unsurlar, kullanılan teknikler ve malzemelerle harmanlanarak sunuldu. Hem doğal hem de sentetik çok çeşitli ipler kullanılarak yapılan eserler, tekstil malzemelerinin sanatsal bir ifade aracı olarak kullanıldığı "Lif Sanatı" örneklerini sergileyen deneysel ve özgün çalışmalardan oluştu.