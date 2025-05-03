SUBÜ Sakarya MYO’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği ‘Kariyer Zirvesi’, 6 Mayıs Salı günü birçok etkinlikle gerçekleştirilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu’nun bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek ‘Kariyer Zirvesi’, 6 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek. 40 firmanın katılacağı zirvede öğrencilere yönelik etkinlikler de yer alacak. Etkinlikler arasında Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu ile Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu iş birliğinde düzenlenecek okçuluk gösterisi yer alacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sakarya İl Müdürü Bülent Erol ile bir otelin İnsan Kaynakları Müdürü Atilla Deniz, verecekleri seminerlerde öğrencilerle deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca Sakarya MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri ile İnşaat Programı öğrencilerinin yıl içinde yaptıkları çalışmalar sergilenecek. İl Sağlık Müdürlüğü ise öğrencilere akciğer testi yapacak. Kariyer Zirvesi’nde öğrenciler staj ve iş başvurusunda bulunabilecek.