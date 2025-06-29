Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Metrobüs Hattı Projesi kapsamında Gar Meydanı’ndan kalkış yapan bazı minibüs ve dolmuş hatlarının yeri değişti. Konuyla ilgili açıklama yapıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Metrobüs Hattı projesi kapsamında, Gar Meydanı’ndan kalkan bazı minibüs ve dolmuş hatlarının kalkış yerlerinde değişikliği gidilmiştir.

Buna göre bölgede hizmet veren Maltepe, Lojmanlar, Hızırtepe, Dörtyol, Kampüs, 32 Evler ve Küçüktepe minibüs hattı ve Sigorta Kırmızı Dolmuş hattı artık Demokrasi Meydanı’ndan kalkış yapacaktır. Bu hatları kullanan vatandaşlarımız Gar Meydanı ile Demokrasi Meydanı arasında kalan Kudüs Caddesi’nden araçlara ulaşabileceklerdir. Kamuoyunun dikkatine sunarız” ifadelerine yer verildi.