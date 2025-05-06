Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurum kültürünü güçlendirmek ve çalışanların farkındalığını artırmak gayesiyle eğitim programı başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli şartlarda görevlerini yapabilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı başlattı. Tüm çalışanları içine alan eğitimler programında, yasal hak ve sorumluluklar, işyeri düzeni, iş kazası ve meslek hastalıklarının doğurabileceği hukuki sonuçlar gibi genel bilgiler detaylıca aktarılıyor. Düzenlenen eğitim programıyla kurum genelinde iş güvenliği kültürünü bir refleks haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda hem bireysel hem kurumsal farkındalığın artması, çalışanlara daha güvenli bir çalışma ortamının kalıcı olarak tesis edilmesini sağlamak için eğitimlere devam edeceğini açıkladı.