Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Akyazı Fatih Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Akyazı Fatih Mahallesi’nde Akyazılılarla bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ederek ilçemiz ve şehrimizin geleceği için kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz. Karacasu Rekreasyon ve Duble Yol projesini kısa sürede tamamlayacağız. AyrıcaAkyazı’nın merkeziyle birlikte altyapısını yenileyeceğiz” dedi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programaAK Parti Milletvekili Murat Kaya, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, AkyazıMuhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, bölge halkı ve büyükşehir bürokratları katıldı.

Akyazı’da devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Alemdar, “İnşallah kısa zaman içerisinde Akyazı’nın merkeziyle birlikte altyapısını yenileyeceğiz.İlçeye değer katacak Karacasu Deresi Rekreasyon Projesi’nde ise üst yapı çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Yahyalar Mahallemizde çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bizler Akyazı’yı seviyoruz ve Akyazı için taş üstüne taş koyma noktasında gayret gösteriyoruz. Elbette tüm bu çalışmaları muazzam bir uyum içerisinde yapıyoruz.Ben bu vesile ile Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz başta olmak üzere milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe belediye başkanımızave tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Alemdar,“Biz yola çıktığımızda tek derdimizinvatandaşımızın derdiyle dertlenmek olduğunu söyledik. Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerin arasında olduk. İstek ve talepleri dinledik. Sorumluluğumuzun farkındayız. Tüm dava arkadaşlarımızla ve muhtarlarımızla ilçemiz için istişarelerimizi yapıyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ederek ilçemiz ve şehrimizingeleceği için kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz” diye konuştu.