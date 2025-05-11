Adana’nın Saimbeyli ilçesinde orman yangınlarında insan kaynaklı hataların önüne geçebilmek için atıklar toplanarak temizlik yapıldı.

İlçede Çöbük yol güzergâhında bulunan ormanlık arazilerde 450 kişilik çevre gönüllüsü atılan şişe poşet ve çöpleri tek tek topladı. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan gönüllülere İlçe Kaymakamı Emre Açar ile İlçe Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu’da eşlik etti. ’Orman benim, atıkları toplar, yangınları önlerim" sloganı gönüllüler 150 kilogram atık topladı.

Yapılan temizlik çalışmasıyla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Emre Açar: " Orman İşletme Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde düzenlenen ’Orman Benim’ mottolu programa katıldık. Hep birlikte orman yangınlarını önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak için de Cöbük Yol Güzergâhında orman yangınlarına yol açabilecek atıkları topladık. Yeşil vatan için seferber olduk"dedi.